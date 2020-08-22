Актер устроил скандал на съемках из-за «глухого» Корчевникова



Москва, 22 августа. Звездный гость передачи «Судьба человека» оскорбил ведущего Бориса Корчевникова из-за его проблем со слухом.

Скандал разразился, когда приглашенного артиста в гримерке предупредили, что в студии нужно будет говорить очень четко, чтобы Корчевников мог его услышать. Однако гость не проявил ни капли эмпатии и заявил, что не понимает, зачем его вообще пригласили на программу к инвалиду.

Несмотря на такое хамское отношение, артист все-таки остался на съемках. Как отмечает «Экспресс-газета», свою роль в этом сыграл большой гонорар, который гость должен был получить за участие в программе.

Напомним, о проблемах со здоровьем у Корчевникова было известно и ранее. Он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли, после проходил сложный курс лечения, за время которого сильно поправился.

Сейчас он пришел в форму, но зато появились новые проблемы. Вопросы на съемках «Судьба человека» ведущий вынужден читать с планшета, причем записать все получается не с первого раза. Ответы приглашенных звезд он практически не слышит. Все эти сложности однако не мешают ему продолжать работать. Другие участники передачи поддерживают его.

Отметим, что большой интерес публика проявляет не только к здоровью Корчевникова, но и к его личной жизни. В 2017 году он расстался со своей женой, актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Долгое время Борис был один, но в июле этого года неожиданно вышел в свет с новой спутницей.