Падение светящегося шара над Японией сняли на видео

Токио, 22 августа. Яркий светящийся шар пролетел над столицей Японии Токио и префектурами Канагава и Яманаси. Очевидцы сняли небесное тело на видео.
На кадрах, опубликованных местной газетой «Иомиури», видно, как шар пересекает небосклон справа налево и гаснет у поверхности Земли. Как уточняет телеканал 360, необычное явление было зафиксировано 21 августа около 22.30 по местному времени (16.30 МСК).
さきほど、非常に明るい大火球が流れました。2020年8月21日22時33分に流れた火球を、平塚から南の空に向けた広角カメラで見た様子です。富士は曇っていたため、同時観測は成立していません。 pic.twitter.com/BI38ctn68r— 藤井大地 (@dfuji1) August 21, 2020
Специалисты полагают, что шар летел со скоростью около 15 километров в секунду. Пока ученые не знают, как объяснить произошедшее. Не исключается, что это может быть связано с падением метеорита.
Отметим, что в начале июля аналогичное явление произошло в префектуре Тиба. Другой огненный шар над Японией сняли на видео осенью 2017 года. Тогда эксперт Национальной астрономической обсерватории Хитоси Ямаока заявил, что это была часть астероида, сгоревшая в атмосфере Земли.