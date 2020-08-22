Падение светящегося шара над Японией сняли на видео

Токио, 22 августа. Яркий светящийся шар пролетел над столицей Японии Токио и префектурами Канагава и Яманаси. Очевидцы сняли небесное тело на видео.

На кадрах, опубликованных местной газетой «Иомиури», видно, как шар пересекает небосклон справа налево и гаснет у поверхности Земли. Как уточняет телеканал 360, необычное явление было зафиксировано 21 августа около 22.30 по местному времени (16.30 МСК).

Специалисты полагают, что шар летел со скоростью около 15 километров в секунду. Пока ученые не знают, как объяснить произошедшее. Не исключается, что это может быть связано с падением метеорита.

Отметим, что в начале июля аналогичное явление произошло в префектуре Тиба. Другой огненный шар над Японией сняли на видео осенью 2017 года. Тогда эксперт Национальной астрономической обсерватории Хитоси Ямаока заявил, что это была часть астероида, сгоревшая в атмосфере Земли.