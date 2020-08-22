В КНР уверены, что РФ никогда не «низведет себя до положения вассала США»

Пекин, 22 августа. Журналисты газеты South China Morning Post порассуждали о причинах разлома российско-китайского союза и о том, может ли Россия встать на сторону США и Индии против КНР.

По мнению авторов, к трещине в отношениях между РФ и Китаем привели несколько факторов: начиная от территориального статуса Владивостока и заканчивая продажей Индии российского оружия. Однако решающий из них связан с предложением Нью-Дели, передает «ПолитРоссия».

Индия хочет, чтобы Россия присоединилась к возглавляемой Вашингтоном Индо-Тихоокеанской инициативе, направленной против Китая. В нью-Дели видят в этом очередной и логичный шаг по укреплению двусторонних стратегических связей с Москвой, который мог бы ознаменовать двадцатилетие возобновления партнерства. Но ставить крест на отношения РФ и Китая еще рано, считают журналисты.

Они отмечают, что «особенность» этих отношений в борьбе с пандемией была очевидна для всех. В феврале Москва отправила в Ухань необходимые медикаменты, поскольку на тот момент китайский город был эпицентром коронавируса. А когда распространение инфекции по миру достигло своего пика, Китай ответил взаимностью, отправив в РФ миллионные партии масок и защитное снаряжение.

Журналисты подчеркивают, что о тесном взаимодействии двух государств сговорят и частые встречи их лидеров. В газете подсчитали, что с 2013 года Владимир Путин и Си Цзиньпинь провели более 30 встреч.

Тем не менее в последние месяцы, как ни старались обе страны «замазать образовавшиеся трещины в их отношениях, они все равно стали все более заметными». Среди главных проблем в South China Morning Post выделили исторические разногласия по поводу Владивостока, продажу российского оружия в Индию и задержки с доставкой российских ракет в Пекин. Однако самым взрывоопасным вопросом авторы назвали слух о том, что Вашингтон объединится с Москвой против Пекина.

«Эта идея соответствует сильному партнерству Индии и России последних десятилетий и будет еще больше укреплять отношения. Для России эта инициатива дает шанс противостоять лидерству США в любой формирующейся структуре власти в регионе, будучи ее частью», — пишут авторы газеты.

Однако многие аналитики сомневаются, что РФ пойдет на этот шаг, поскольку он будет означать конец российско-китайских отношений.

По мнению профессора кафедры Сучжоуского университета и вице-президента Центра Китая и глобализации Виктора Гао, «немыслимо» даже представить, что Россия «низведет себя до положения вассала США».