«Зализанную» Maruv в перьях сравнили с Ренатой Литвиновой

Киев, 22 августа. Украинская певица Maruv, она же Анна Попелюх, показала поклонникам новый образ. В Instagram артистки появился снимок в стиле ретро.

Maruv на сцене и в жизни привыкла эпатировать окружающих. Она носит головокружительные мини юбки, черные колготки и экспериментирует с цветом волос.

Ей нравится надевать облегающие наряды из черного или красного латекса. Но на этот раз Анна предпочла скромный образ «женщины в черном».

Образ для нее разработала стилист Яна Чаплыгина. Это глухой черный комбинезон с пушистыми рукавами и короткая «зализанная» прическа с заколками-невидимками.

«Крутая фотосессия получилась, 3-я фотка прям вау», — оценила снимки поклонница. «Вы очень талантливая, жаль , что Украина не ценит свой талант, но адекватные украинцы вас любят», — написала другая поклонница. «Марлен Дитрих нервно курит в сторонке», — пошутил подписчик. «Рената Литвинова? Ты невероятно красивая», — заметила подписчица. «Ну ничего себе черный ангел! Или все-таки Мелифесента?» — поинтересовалась поклонница.

Ранее сообщалось, что Maruv покрасилась в рыжий цвет. Поклонники сравнили ее с героиней из сказки «Алиса в стране чудес».