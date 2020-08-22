В Сети обсудили фото «пампуши» Лопыревой «до пластики»

Москва, 22 августа. Экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал фото модели Виктории Лопыревой «до пластики». Подписчики обсудили снимок и отметили, что прежде известная блондинка, которая даже удостаивалась титула «Мисс России» в 2003-м году, выглядела не такой эффектной, как сейчас.

Архивный снимок модели Солнцев выложил в своем Instagram. На нем Лопырева стоит в изумрудном платье по фигуре, которая на тот момент была далека от совершенной, и поправляет волосы.

«Малыши, хотите беляши? Доброго вечера», — подписал пост автор публикации.

Подписчики Солнцева посмеялись над пухлой блондинкой. Один из пользователей сравнил ее лицо с «добротной картофелиной», а другой пошутил, что правой рукой она изображает свои «габариты».

«Лицо добротной картофелиной, в талии широка… «Мисс России», блин», — написал в комментариях sobol2420. «Рукой показывает габариты, видимо», — сыронизировал wapwapwap333. «Да кого из «звезд» так называемых не возьми, все «красивые от природы», — отметила irinacher21. «Зато естественная, живая, а сейчас — пластиковая кукла», — указала larisach87. «А могла бы буфетчицей работать», — высказалась jane200870.

Однако некоторые вступились за звезду, отметив, что и с пышными формами она выглядела привлекательно. Один из пользователей Сети напомнил: и люди с весом 50+ тоже могут выглядеть красиво.