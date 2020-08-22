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В Сети обсудили фото «пампуши» Лопыревой «до пластики»

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В Сети обсудили фото «пампуши» Лопыревой «до пластики»Москва, 22 августа. Экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал фото модели Виктории Лопыревой «до пластики». Подписчики обсудили снимок и отметили, что прежде известная блондинка, которая даже удостаивалась титула «Мисс России» в 2003-м году, выглядела не такой эффектной, как сейчас.

Архивный снимок модели Солнцев выложил в своем Instagram. На нем Лопырева стоит в изумрудном платье по фигуре, которая на тот момент была далека от совершенной, и поправляет волосы. 

«Малыши, хотите беляши? Доброго вечера», — подписал пост автор публикации.

Подписчики Солнцева посмеялись над пухлой блондинкой. Один из пользователей сравнил ее лицо с «добротной картофелиной», а другой пошутил, что правой рукой она изображает свои «габариты».

«Лицо добротной картофелиной, в талии широка… «Мисс России», блин», — написал в комментариях sobol2420. 

«Рукой показывает габариты, видимо», — сыронизировал wapwapwap333.

«Да кого из «звезд» так называемых не возьми, все «красивые от природы», — отметила irinacher21. 

«Зато естественная, живая, а сейчас — пластиковая кукла», — указала larisach87. 

«А могла бы буфетчицей работать», — высказалась jane200870. 

Однако некоторые вступились за звезду, отметив, что и с пышными формами она выглядела привлекательно. Один из пользователей Сети напомнил: и люди с весом 50+ тоже могут выглядеть красиво. 

«Нет, она красотка, даже до пластики. Ну, немного в теле, ей идет, пампуша такая», — написала anna_vanovnykova24.

«Неужели сложно понять, что человек может быть красивым, имея вес больше 50 кг и не перекраивая свое лицо под «стандарты»?? Что за дебилизм?» — возмутился hav_1909. 

Источник: Instagram
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