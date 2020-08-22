Волочкова в трусах со стразами показала, как отдыхает от сплетен

Москва, 22 августа. Скандальная экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова решила поделиться со своими подписчиками новыми фото из отпуска и продемонстрировала себя в трусах со стразами.

В описании к серии снимков «балерина всея Руси» (именно так Анастасия требовала называть себя во время препирательств с полицией при посещении закрытого на карантин монастыря. — Прим. ФАН) пустилась в размышления о том, как же хорошо порой отвлечься от мирской суеты, сплетен и дрязг. Лучше всего для это удается, конечно, на морском побережье.

«Какое счастье оказаться на берегу моря. Забыть о заботах, отвлечься от всего и наслаждаться гармонией. Когда абсолютно не тревожит, что о тебе говорят, думают, судачат и выдумывают», — написала она.

Ранее танцовщица анонсировала в своем профиле мастер-класс для отдыхающих детей и их родителей. Правда, где именно проходит ее отпуск, Волочкова в своем профиле не сообщает.

«Где бы я ни отдыхала, когда я вижу балетный зал, мне всегда хочется сделать для отдыхающих детей что-то хорошее и поделиться опытом», — написала Анастасия в описании к фото, на котором она стоит у балетного станка.

Как отреагировали на ее предложения подписчики неизвестно. Волочкова в какой-то момент, устав от атак хейтеров, закрыла возможность комментировать ее посты в Instagram.