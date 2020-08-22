Бальбек объяснил, почему Крым равнодушен к любым «зазывалам» с Украины

Депутат Госдумы, известный крымский политик Руслан Бальбек отреагировал на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах по «возвращению» Крыма под контроль Киева. Несколько дней назад во время поездки в Херсонскую область Зеленский сказал, что Крым «обязательно вернется» в состав Украины.

«Совсем рядом [с Херсонской областью] украинский Крым, он обязательно к нам вернется», — заявил украинский президент.

Гарантией «желания» Крыма вернуться в состав Украины, по мнению Зеленского, станет экономический расцвет Херсонщины.

Депутат Госдумы от Крыма, в прошлом вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя заявление украинского президента, назвал Зеленского «очередным зазывалой».

«Президент Зеленский превратился в очередного «зазывалу» для Крыма [с целью вернуть его в состав Украины], но, как говорится, мягко стелет, да жестко спать, — отметил Бальбек в комментарии Федеральному агентству новостей. — Зеленский зазывает, вот только никто ему не верит. Как послушать украинского президента, так на Украине не жизнь, а чистый мед: ни нацистов, ни гонений на русский язык, ни убийств инакомыслящих. Даже сам себе задаешь вопрос: «А чего тогда Крым ушел?!»

Никакие зазывания Зеленского и других представителей киевских властей не помогут — Крым навсегда вместе с Россией, говорит Бальбек.

«Считайте, что очередная пиар-кампания Киева по возвращению Крыма, что называется, канула в Лету. Крым равнодушен к любым «зазывалам» с Украины. Мнение крымчан однозначное — выбор сделан, статус определен, ностальгия [по временам, когда полуостров контролировала Украина] по ночам не гложет!» — эмоционально резюмировал Руслан Бальбек.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей Крымского полуострова. Москва неоднократно подчеркивала законность с точки зрения международного права и Устава ООН вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации на основании волеизъявления крымчан. Россия также заявляла, что вопрос статуса Крыма закрыт окончательно и бесповоротно и обсуждению не подлежит.

Киев отказывается признать законность воссоединения Крыма с Россией и постоянно делает заявления о планах «возвращения» полуострова в состав Украины.