Военный эксперт предупредил США о последствиях угроз российским субмаринам



Москва, 22 августа. Подводным лодкам ВМС США стоит опасаться прямого столкновения с атомными субмаринами ВМФ РФ, считает военный эксперт, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

По его словам, Пентагон совершает большую ошибку, пытаясь разработать специальный план по противостоянию российским подводным крейсерам. Ранее ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс высказался о планах американских военных по разработке специальной стратегии для противостояния российским стратегическим атомным подводным лодкам. Димьюкс обратил внимание, что любая угроза субмаринам ВМФ РФ со стороны Вашингтона может спровоцировать серьезный военный конфликт с применением ядерного оружия, поэтому американскому командованию следует избегать тактик, которые могут стать причиной для крупномасштабной войны.

Блытов, комментируя слова Дисмьюкса, согласился с его выводами, а также заметил, что любое столкновение российских и американских военных подводных аппаратов может привести к серьезным последствиям. Россия обладает мощными боевыми комплексами, которые способны уничтожить не только корабли условного противника, но и нанести удар по территории страны в случае военного столкновения.

«Действительно, у нас есть очень мощные корабли, подводные лодки, которые способны нанести значительный ущерб, не только флоту США, но и территории Соединенных Штатов Америки», – подчеркнул эксперт в интервью телеканалу «Царьград».

По мнению Блытова, сценарий возможного столкновения субмарин РФ и США отнюдь не является нулевым: и в мирное время может произойти серьезный инцидент, способный вызвать недопонимание со стороны военного руководства стран.

Собеседник «Царьграда» убежден, что Дисмьюкс пытался донести до Пентагона, что Россия уже давно встала на ноги и обладает огромным военным потенциалом, и к Москве нельзя относиться так, как относились в 1990-е годы.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков подробно рассказал о российских комплексах РЭБ. Он объяснил, почему страны НАТО и США не могут ничего противопоставить средствам радиоэлектронной борьбы, стоящих на вооружении армии РФ.

