Экс-стилист Пугачевой рассказал, до чего довело Ротару отсутствие секса

Москва, 22 августа. Экс-стилист Аллы Пугачевой, Джулии Робертс и многих других звезд Джордж Ровалс заявил, что певица София Ротару страдает из-за отсутствия секса. К такому выводу он пришел, увидев ее снимки со дня рождения.

7 августа Ротару исполнилось 73 года. После праздника она заполонила свой Instagram многочисленными фото с родными и близкими. Поклонники остались в восторге от потока кадров, но Ровалс пришел в ужас. По его словам, певица выложила их напрасно.

«Сейчас Ротару больше похожа на соломенную вдову, нежели на популярную певицу. У Софии одна беда: у нее никогда не было своего образа. Поэтому ее фотографии с дня рождения меня не могут вдохновлять. Что мы видим? Платье ужасное, прическа еще хуже! Ротару с прилизанными волосами смотрится так, будто не успела помыть голову!» — возмутился стилист.

По мнению профессионала, артистку уродуют мастера, которые с ней работают.

«Они полные (нецензурное слово. — Прим. ФАН), которые не разбираются в тонкостях красоты. Женщина в настоящем шоу-бизнесе должна быть тигрицей, а не сусликом! Но те люди, которые работают с нашими звездами, этого не понимают совсем! У Ротару молдавские корни. Она может позволить себе открыть лицо. <…> Мой вывод, что она просто очень жадная… А еще — злая!» — констатировал он.

Последнее Ровал объяснил тем, что много раз наблюдал за певицей в жизни. Он замечал, что улыбчивая и радостная она только на сцене, за кулисами мгновенно «становится злой».

«Это, наверное, от того, что в ее жизни нет мужика. Почему бабы бывают злыми? Из-за недостатка секса! Многие скажут: какой интим в 73 года?! Поверьте мне, можно и в 80 лет этим заниматься!» — заверил Ровалс.

Работавший с зарубежными звездами стилист резюмировал, что многие российские дивы выглядят ужасно. Он считает, что дело в их финансовой жадности — они скупятся на профессиональных имиджмейкеров и в результате «выходят на сцену с висячими сосульками».

Ранее Ровалс отдельно «прошелся» по певице Наталье Ветлицкой. Устроившую погоню за трендами артистку он назвал «мумией».