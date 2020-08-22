Клинцевич рассказал, в каком случае Крым может «присоединиться» к Украине

Российский политик Франц Клинцевич ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым «обязательно вернется» в состав Украины. Владимир Зеленский сказал это во время недавней поездки в Херсонскую область, при этом он назвал Крым «украинским».

«Совсем рядом украинский Крым, он обязательно к нам вернется», — заявил Зеленский.

Условием скорого «возвращения» Крыма, по мнению Зеленского, является наличие рядом с полуостровом «цветущей, сияющей, успешной» Херсонской области.

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, «мантры» Зеленского о «возвращении» Крыма никакого отношения к реальной политике не имеют: все это говорится исключительно ради пиара.

«Все эти мантры про «возвращение» Крыма давно всем надоели, при этом на Украине все прекрасно понимают, что это никогда не произойдет, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Скорее Украина «присоединится» к Крыму (то есть станет единым государством с Россией. — Прим. ФАН), чем Крым — к Украине. Думаю, Зеленский и сам это понимает. Конечно, так вопрос никто не ставит: Украина — суверенное государство, хотя и с внешним управлением, и никто на их суверенитет не покушается. Так что им пора уже закончить все эти нелепые разговоры о возвращении Крыма».

Клинцевич отметил, что народ Крыма сделал свой выбор — всегда быть вместе с Россией, и эта позиция неизменна.

«Крым вернулся в родную гавань, из которой когда-то был незаконно уведен. Все. Он пришвартован и надежно закреплен. Не только Крымским мостом, как считают в Киеве, но и нашими русскими корнями. Тема закрыта раз и навсегда — закрыта не только для Украины, но и для всего мира. А Украине нужно думать о нормализации отношений с Россией, тем более, что огромное количество украинских граждан по-прежнему спокойно и с удовольствием отдыхают в российском Крыму», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что волеизъявление жителей полуострова, вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации произошли в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Россия неоднократно заявляла, что статус Крыма ни обсуждению, ни пересмотру не подлежит. Однако власти Украины отказываются признать законность воссоединения Крыма с РФ и постоянно делают заявления о различных мифических планах «возвращения» полуострова.