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Лукашенко потребовал применять самые жесткие меры для защиты Белоруссии

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Лукашенко потребовал применять самые жесткие меры для защиты БелоруссииМинск, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Минобороны республики применить «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны. 

«Защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно», — подчеркнул он.

По словам политика, страны НАТО сейчас оказывают военную  поддержку по дестабилизации ситуации в Белоруссии. Более того, как отметил Лукашенко, войска альянса приблизились к границам республики.

«Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — пояснил Лукашенко, выступая на военном полигоне под Гродно.

После этого, как уточнил он, новый поставленный Западом «лидер» Белоруссии должен попросит НАТО защитить население.

«Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — подчеркнул Лукашенко. 

Ранее президент Белоруссии заявлял о том, что несанкционированные протестные акции в республике координируют США и Европа. По его данным, центр, откуда «оппозиция» республики получает приказы, находится под Варшавой. В качестве повода для беспорядков использовались президентские выборы в Белоруссии, завершившиеся победой Лукашенко. По данным ЦИК, он получил 80,1% голосов избирателей, а его основной противник Светлана Тихановская — 10,1%.

Напомним, еще в конце июля польский президент Анжей Дуда заявил о том, что Польша «готова взять под свое крыло те регионы, которые ранее входили в состав Речи Посполитой», а также «защитить этнических поляков в Белоруссии». Для этого, по его словам, польские войска войдут в приграничные Гродно и Брест, после чего эти регионы временно или на постоянной основе перейдут под протекторат Польши. 

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