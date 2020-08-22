СК РФ назвал основную версию взрыва дома в Ярославле

Ярославль, 22 августа. Следователи СК РФ считают утечку бытового газа основной версией ЧП в Ярославле, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, хлопок газа произошел, когда одна из потерпевших вошла в квартиру на четвертом этаже. Правоохранители рассматривают несколько версий ЧП.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Ярославль опытных криминалистов. Он поручил центральному аппарату ведомства поставить расследование на особый контроль.

На месте происшествия работал глава следственного управления Ярославской области Александр Соболев. Он координировал действия правоохранителей.

После взрыва 21 августа следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели людей.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в ЧП получат по одному миллиону рублей.