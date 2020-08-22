Бочкарева в странном парике и с голой грудью заявила о начале матриархата

Москва, 22 августа. Популярная российская актриса и телеведущая Наталья Бочкарева, которая получила известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», удивила подписчиков необычным образом.

Фото опубликовано на личной странице артистки в Instagram. На снимке знаменитость предстала в роли модной дамы. Бочкарева поспешила объяснить фанатам, что примерила исторический наряд ради новой роли. Речь идет о полнометражном костюмированном фильме, действие которого происходит в XVIII веке.

«С этого момента я здесь главная! Да начнется матриархат», — заявила актриса.

Бочкарева выставила напоказ свою грудь, облачившись в корсет и странный парик, чем взбудоражила своих поклонников. Они пришли в восторг от нового образа.

Знаменитость заметила, что съемки фильма приносят ей большое удовольствие. Бочкарева призналась, что мечтает сняться во французском историческом фильме, поскольку очень любит эпоху Возрождения и восхищается пышными королевскими нарядами.

В комментариях под постом поклонники обратили внимание, что наряд Бочкаревой ей очень идет.

«Мечты сбываются, Наталия. Пусть предложения о съемках приходят постоянно!» – пишут фанаты. «Красотка! Вам очень идет!» – обратил внимание поклонник.

Ранее Бочкарева порадовала своих фанатов необычным видео. Актриса исполнила зажигательный танец на стуле, чем вызвала бурную реакцию среди подписчиков.