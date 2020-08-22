Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии конфискованные после войны земли

Вадуц, 22 августа. Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли. Межгосударственная жалоба об этом поступила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Претензии властей Лихтенштейна связаны с имуществом, конфискованным у части населения Чехословакии после Второй мировой войны на основании декретов Бенеша (по этим документам князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами режима нацистской Германии. — Прим. ФАН).

В жалобе указывается, что Чехия намеренно расценивала всех представителей Лихтенштейна как лиц с немецким гражданством и незаконно получила в собственность их имущество. А теперь чешские суды отказываются признавать это и начать процесс реституции. Правительство Лихтенштейна убеждено, что такие действия Праги противоречат сразу нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека.

Помимо этого, как отмечает РАПСИ, в иске есть информация о двух процесса в судах Чехии относительно возврата имущества. Одно разбирательство инициировал Фонд князя Лихтенштейна (он представляет правящую династию, так как имущество покойного 14-го князя Лихтенштейна Франца Иосифа II находится в собственности Чехии из-за декретов Бенеша). Но в феврале этого года Конституционный суд Чехии апелляцию фонда отклонил. Второй процесс касается рассмотрения исков 33 граждан Лихтенштейна, в том числе и правящего 15-го князя Ханс-Адама II.

Министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер в комментарии Financial Times заявила, что для них незаконное применение чехословацких указов и последствия этого остались нерешенным вопросом. Это, как подчеркнула она, фундаментальные вопросы суверенитета, а конфискация без компенсаций неприемлема.