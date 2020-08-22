Шерин объяснил, ради чего американцы нахваливают крейсер «Адмирал Нахимов»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, ради чего авторитетное американское издание расточает комплименты российскому военному кораблю «Адмирал Нахимов». По мнению российского политика, это знак, что Пентагон потребует новые ассигнования на вооружения, однако неграмотное расходование в США средств, выделяемых на военные нужды, не позволит им обогнать Россию.

Ранее в американском издании Forbes появилась статья, в которой рассказывается, что российский крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации может стать самым мощным надводным кораблем в мире. Издание отмечает, что у «Адмирала Нахимова» будут не только новейшие вооружения, но и более современная концепция по сравнению с американскими аналогами.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, американское издание адекватно оценивает мощь российского флота, но за похвалами скрывается прямой расчет.

«Наш флот соответствует задачам, которые ставит перед нашими Вооруженными силами Верховный главнокомандующий, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Российский флот действительно самый мощный в мире в соответствии с теми задачами, которые он решает. Мы, в отличие от американцев, не ведем наступательных войн, у нас оборонительная доктрина, и в выполнении задач по защите рубежей своего Отечества наш флот не имеет себе равных».

По мнению российского политика, американцы это признают, но цель публикации о преимуществах «Адмирала Нахимова» более прагматичная — под предлогом запугивания военной мощью России Пентагон надеется на новые денежные вливания.

«Думаю, американцы адекватно и объективно оценивают мощь российского Военно-Морского Флота, но я уверен, что они не просто так нахваливают наши корабли. Скорее всего, это делается, чтобы под этим предлогом добиться увеличения военного бюджета США, в том числе на нужды американских Военно-морских сил», — говорит Шерин.

При этом по словам первого зампреда профильного комитета Госдумы, огромные средства, выделяемые в США на содержание армии, расходуются крайне неэффективно, и этим Россия также с успехом пользуется.

«У американцев очень неэффективное использование денежных средств, выделяемых на военные нужды. Например, у США есть значительное количество авианосцев, содержание каждого из которых обходится американскому бюджету в сумму около двух миллиардов долларов в год. Поэтому о целесообразности расходования денег тут говорить не приходится. Самая высокая эффективность расходования средств — у России. Да, наш флот перевооружается — как надводный, так и подводный. Все это работает в комплексе и работает очень хорошо», — подчеркнул Александр Шерин.

Тяжелый атомный крейсер (ТАРК) ВМФ России «Адмирал Нахимов» был заложен в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Спущен на воду в апреле 1986 года, в декабре 1988-го вошел в состав ВМФ СССР (тогда корабль назывался «Калинин»). В апреле 1992 года крейсер получил новое название — «Адмирал Нахимов». С 2013 года корабль проходит глубокую модернизацию, которая предусматривает перевооружение крейсера крылатыми ракетными комплексами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».