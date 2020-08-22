Вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в США

Москва, 22 августа. Высокая заболеваемость новым коронавирусом в США объясняется, в частности, высокой мобильностью населения и слабыми карантинными мерами. Об этом рассказал вирусолог Константин Чумаков.

США удерживают мировое лидерство по числу носителей вируса SARS-CoV-2 с марта. По состоянию на 22 августа, в стране зафиксировано более 5,6 млн пациентов с COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания.

Чумаков объяснил, почему пандемия стала для Штатов большой проблемой. По его мнению, на это есть несколько причин.

«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско», — сказал он в интервью РБК.

Вторым решающим фактором, считает эксперт, стало отсутствие серьезного карантина. В отличие от того же Китая, где мгновенно ввели «драконовские» меры, в США к ситуации относились довольно снисходительно.

По словам Чумакова, сегодня в Штатах наблюдается положительная динамика, общее число новых заражений снижается, и можно даже говорить о реальном спаде.

Вирусолог отметил, что кривая заболеваемости в стране складывается из многих кривых по каждому штату, поэтому разные ее области находятся на разных стадиях эпидемии. Например, в Новой Англии она началась гораздо раньше, в апреле-мае, и сейчас ситуация там нормализовалась до «приемлемого уровня заболеваемости». При этом в Калифорнии, Флориде и Техасе эпидемия только началась.

«Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединенных Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто по времени разные штаты начали заболевать в разное время», — резюмировал специалист.

Коронавирус нанес по США сильный удар. Национальная система здравоохранения не справлялась с наплывом больных, медикам не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы поддерживать «тяжелых» пациентов, значительно пострадала государственная экономика.

Американские ученые активно работают над созданием вакцины. Сообщалось, что всего в Штатах создается шесть препаратов. Однако пока ни один из них не готов.

Исследователи из США проявляют профессиональный интерес к российской вакцине, которая 11 августа уже прошла этап регистрации. В отличие от местных СМИ они избегают негатива в оценках препарата коллег из РФ.