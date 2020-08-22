В России за сутки умер 121 человек с коронавирусом

Москва, 22 августа. В России за минувшие сутки выявлено 4 921 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе, отслеживающем ситуацию с заболеванием COVID-19 на территории России.

25,2% из них не имели клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки полностью выздоровели еще 6147 человек, 121 пациент скончался.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в России с начала эпидемии составило 951 897 человек, 767 477 из них выздоровели, 16 310 умерли.

Как сообщала ранее НСН, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V». Первыми смогут привиться врачи и люди, находящиеся в группе риска.