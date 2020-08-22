Семьям погибших при взрыве дома в Ярославле выплатят по 1 млн рублей

Ярославль, 22 августа. Семьям трех погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ярославле выплатят по миллиону рублей, сообщил мэр города Владимир Волков.

Власти помогут семьям погибших при ЧП. Вопрос о материальных выплатах уже согласовали с правительством Ярославской области, пояснил Волков.

Взрыв произошел вечером 21 августа в доме на улице Батова. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре жильца получили травмы различной степени тяжести.

Мэр Ярославля организовал оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту ЧП.