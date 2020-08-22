Солнцев показал архивные фото «натуральной» Бородиной

Москва, 22 августа. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал архивные фото телеведущей Ксении Бородиной. Подписчики отметили, что с годами она сильно изменилась, и усомнились в том, что это произошло без помощи пластических хирургов.

Солнцев выложил несколько снимков в своем Instagram-аккаунте. Он представил их в виде слайд-шоу под хит Софии Ротару «Хуторянка».

«Это же просто песня. Люблю», — подписал пост экс-участник телепроекта.

На кадрах видно, что раньше у Бородиной был лишний вес, более широкий нос и менее пухлые губы.

Подписчики Солнцева, обсуждая увиденное, не столько поразились внешним переменам теледивы, сколько возмутились ее настойчивости, с которой она пытается доказать, что они произошли без пластических операций.

«И все копытом бьет, что вся натуральная…» — указала ksiu4675. «Соль не в том, как она выглядела, а в том, что она усирается, что все свое, натуральное. Ну, тут, пардон, очевидно же», — написала achetakova_a_yagovorila. «Сколько же пластических хирургов над ней поработали!» — удивился пользователь luch971. «Когда еще не было денег», — пошутила maria_taro_nsk. «Странно, но раньше была гораздо добрее и приятнее», — заметила badgers_bride. «Натюрлиховну подвезли», — прокомментировала maria_al_lopez.

Ранее Солнцев опубликовал коллаж с фотографиями певицы Аллы Пугачевой, поп-короля Филиппа Киркорова и юмориста Максима Галкина. На архивных снимках можно увидеть, как артисты выглядели в 1976 году.