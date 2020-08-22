Харламов шокировал подписчиков фотографиями своих «детей» не от Асмус

Москва, 22 августа. Юморист Гарик Харламов шокировал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото своих «детей» причем не от экс-супруги Кристины Асмус, а от Анджелины Джоли, Ирины Шейк, Гоши Куценко, Тимура Батрутдинова и даже Ларисы Гузеевой.

Снимки нерожденных отпрысков он сделал с помощью приложения Face App.

«Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое-кого. Листайте», — написал Гарик в описании к серии фото.

В варианте с детьми от Гузеевой Харламов заменил фото мальчика и девочки, которые генерирует приложение, на изображение уже взрослых людей с довольно отталкивающей внешностью. Мужчина напоминает преступника-рецидивиста, а у женщины и вовсе нет передних зубов.

В комментариях подписчики Харламова заявили, что самые симпатичные дети получились от Батрутдинова С таким мнением, правда, не согласился Куценко, написавший, что от него «дети самые умные, и это сразу видно». Некоторые пользователи разделили мнение актера, заметив, что от Гоши дети, действительно, самые душевные и красивые.

Некоторые попытались защитить Гузееву.

«Гарик, за что вы так опять Ларису?» Гарик, ты не боишься, что Гузеева на тебя порчу наведет за таких детей?», «Гарик, почему Гузеева всегда страдать должна?» — поинтересовались фолловеры.

Напомним, что у Харламова есть и настоящая дочь. Матерью девочки является Кристина Асмус. Их брак продлился восемь лет. В этом году они решили расстаться.