Самолет из Хабаровска не долетел до Москвы и экстренно сел в Красноярске

Красноярск, 22 августа. Вылетевший из Хабаровска самолет компании «Россия» не долетел до Москвы и экстренно сел в аэропорту Красноярска, сообщил источник.

Инцидент произошел днем 22 августа. По предварительной информации, в багажном отделении лайнера сработал датчик задымления.

Командир воздушного судна принял решение о посадке. В момент, когда произошло ЧП, ближайшим аэропортом был «Черемшанка» в Красноярске.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту Boeing 747-412 находится 421 человек.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Сочи. Одной из пассажирок стало плохо.