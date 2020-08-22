Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Самолет из Хабаровска не долетел до Москвы и экстренно сел в Красноярске

42
0 Оставить комментарий

Самолет из Хабаровска не долетел до Москвы и экстренно сел в Красноярске

Красноярск, 22 августа. Вылетевший из Хабаровска самолет компании «Россия» не долетел до Москвы и экстренно сел в аэропорту Красноярска, сообщил источник.

Инцидент произошел днем 22 августа. По предварительной информации, в багажном отделении лайнера сработал датчик задымления.

Командир воздушного судна принял решение о посадке. В момент, когда произошло ЧП, ближайшим аэропортом был «Черемшанка» в Красноярске.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту Boeing 747-412 находится 421 человек.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Сочи. Одной из пассажирок стало плохо.

Источник: ТАСС
Новости партнеров