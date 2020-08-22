Солистка Little Big Таюрская раззадорила поклонников горячим фото для Maxim

Москва, 22 августа. Солистка группы Little Big Соня Таюрская снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Один из кадров певица показала в своем Instagram.

В соцсети Таюрская выложила фото обложки нового номера, на которой позирует в провокационном микро-бикини из кристаллов серебристого цвета.

«Остальные фото найдете в журнале», — раззадорила поклонников звезда.

Фанаты, особенно мужчины, впечатлились увиденным. Они буквально завалили девушку комплиментами и признались, что уже захотели купить бумажную версию журнала, чтобы увидеть другие фото.

«Огнище!!!» — написал в комментариях sergeygokk. «Повод купить бумажный журнал впервые лет за 10, ок», — отметил e_suprun. «Все увеличили фото?» — поинтересовался пользователь sweet_heart24029. «Вау. Шикарная Соня», — отметил romanbriger. «Горячо», — заявил hozyain_berlogi.

Как минимум один из фолловеров Таюрской уже купил свой выпуск Maxim и сообщил об этом в Instagram. Им оказался блогер Руслан Усачев. У себя в Stories он выложил фото с журналом и написал, что купил его, потому что увидел обложку со знакомым лицом. Судя по выражению его лица, увиденным он остался доволен. Певица решила сделать репост его реакции к себе в аккаунт.

Недавно Таюрская, обладающая стройной, но при этом женственной фигурой, рассказывала, как избавилась от лишнего веса и пришла в форму без изнуряющих диет. Она отметила, что раньше ее была далеко не такой, как сейчас, но смогла взять себя в руки.