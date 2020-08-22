Азиза назвала похороны подруги Легкоступовой «кошмарным сном»

Москва, 22 августа. Певица Азиза на похоронах своей подруги и коллеги Валентины Легкоступовой призналась, что с трудом верит в происходящее. Ей казалось, что лежащая в гробу артистка откроет глаза и скажет: «Азизка, привет!».

Легкоступову похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония была закрыта для СМИ, на ней присутствовали друзья, родственники и поклонники певицы. Как пишет «Собеседник», из знаменитостей проводить артистку в последний путь пришли немногие, среди них: Андрей Малахов, Сергей Пенкин, Алена Кравец, Феликс Царикати и Азиза.

«Было впечатление, что Валя сейчас откроет глаза, улыбнется и скажет: «Азизка, привет!». Для меня ее похороны — это безумие и кошмарный сон, который должен кончиться. Но, к сожалению, это не сон. Каждый раз, когда мы провожаем своих коллег и друзей, я думаю: «Где же взять силы, чтобы не сойти с ума?» — поделилась певица.

Многие поклонники на похоронах отметили, что Легкоступова выглядела прекрасно. Некоторые назвали покойную певицу, которой сделали идеальный макияж и подобрали красивое платье, «настоящей куколкой».

«Такой красивой она не была даже при жизни!» — заявили некоторые.

Валентина Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

Многие близкие и друзья артистки винят в ее преждевременной смерти ее супруга Юрия Фирсова. Ранее сообщалось, что на похоронах он упал на гроб с телом певицы с извинениями. Но вскоре быстро удалился с церемонии, чтобы избежать скандала.