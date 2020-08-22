Ревва на частном самолете улетел с Лободой в неизвестном направлении

Москва, 22 августа. Шоумен Александр Ревва удивил поклонников снимком с певицей Светланой Лободой. Они сфотографировались на фоне частного самолета.
В Instagram Реввы появилась публикация с неоднозначным смыслом. Юморист намекнул подписчикам, что куда-то летит вместе с украинской дивой.
«Полетели», — написал Ревва и добавил несколько «говорящих» хештегов. — #лобода #тыкуда #туда #иятудааааа.
Под постом сразу появились комментарии поклонников. Они решили, что у Лободы и Ревы либо совместный проект, либо они закрутили роман.
Лобода поспешила всех успокоить, она сообщила, что на Ибице состоится концерт их общего с Реввой друга. Однако продюсер Нателла Крапивина не поверила певице.
«Какая наглость», — написала Нателла.
Под постом Реввы отметилась и его супруга Анжелика. Она поставила несколько сердечек и эмоджи в виде огня.
«А как же жена и дети?» — с укором спросила Ревву подписчица.
«Смотри, жена тебе кое-что отрежет за «туда-сюда», — предупредила другая поклонница.
«Пирожок, не трогай чужой самолет», — посетовал юмористу еще один подписчик.
«У вас в богеме это видимо заразно — только ленивый не сфоткался у трапа самолета», — пошутил другой поклонник.
Ранее сообщалось, что Лобода отдохнула вместе с дочерьми в Турции. Она опубликовала фото с отдыха на своей странице в Instagram.