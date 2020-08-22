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Ревва на частном самолете улетел с Лободой в неизвестном направлении

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Ревва на частном самолете улетел с Лободой в неизвестном направлении

Москва, 22 августа. Шоумен Александр Ревва удивил поклонников снимком с певицей Светланой Лободой. Они сфотографировались на фоне частного самолета.

В Instagram Реввы появилась публикация с неоднозначным смыслом. Юморист намекнул подписчикам, что куда-то летит вместе с украинской дивой.

«Полетели», — написал Ревва и добавил несколько «говорящих» хештегов. — #лобода #тыкуда #туда #иятудааааа.

Под постом сразу появились комментарии поклонников. Они решили, что у Лободы и Ревы либо совместный проект, либо они закрутили роман.

Ревва на частном самолете улетел с Лободой в неизвестном направлении

Лобода поспешила всех успокоить, она сообщила, что на Ибице состоится концерт их общего с Реввой друга. Однако продюсер Нателла Крапивина не поверила певице.

«Какая наглость», — написала Нателла.

Под постом Реввы отметилась и его супруга Анжелика. Она поставила несколько сердечек и эмоджи в виде огня.

«А как же жена и дети?» — с укором спросила Ревву подписчица.

«Смотри, жена тебе кое-что отрежет за «туда-сюда», — предупредила другая поклонница.

«Пирожок, не трогай чужой самолет», — посетовал юмористу еще один подписчик.

«У вас в богеме это видимо заразно — только ленивый не сфоткался у трапа самолета», — пошутил другой поклонник.

Ранее сообщалось, что Лобода отдохнула вместе с дочерьми в Турции. Она опубликовала фото с отдыха на своей странице в Instagram.

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