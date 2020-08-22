Астрологи назвали сверхспособности разных знаков зодиака

Москва, 22 августа. Астрологи рассказали, что люди некоторых знаков зодиака обладают сверхъестественными способностями. Внутренняя сила есть у Близнецов, Дев, Скорпионов и других знаков.

Способность видеть будущее есть у Близнецов. Им не нужно проводить никаких загадочных обрядов — люди этого знака могут узнать судьбу из вещего сна. Близнецы получают указание свыше.

Девы видят суть вещей, их сложно запутать. Рожденные под этим знаком докопаются до истины, они не остановятся там, где другие люди перестают искать. Девы обладают даром предсказывать исход событий.

Раки — самый чувствительный и осторожный знак. Они не делают опрометчивых шагов. Если Раки не готовы принять решение, то прибегают к картам Таро. Люди этого знака могут отлично гадать на картах.

Скорпион — очень сильный знак. Они неосознанно влияют на происходящее и нравятся окружающим. Хитрые и смышленые Скорпионы ловко манипулируют людьми. Часто они используют свой дар ради обычной выгоды.

Сверхспособностью Рыб является предчувствие опасности. Рыбы никогда не ввязываются в авантюры, потому что чувствуют реальный риск. А вот на проверенные сделки люди этого знака идут с легкостью, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что каждый шестой работодатель при приеме на работу проверяет гороскоп потенциального сотрудника. В крупных компаниях обращают внимание на то, к какому знаку относится соискатель.