Голод «библейских масштабов» предрекли специалисты после пандемии COVID-19

Нью-Йорк, 22 августа. Пандемия коронавируса поставила мир перед риском голода библейских масштабов, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

По данным ВПП, до пандемии COVID-19 недостаток в питании испытывало 140 млн человек, после пандемии это число может вырасти на 80% — до 270 млн человек.

По словам Бисли, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимы почти пять миллиардов долларов в ближайшие полгода.

«Все данные, которые у нас есть указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — предупредил эксперт в интервью ТАСС.

По словам специалиста, голод в мире уже «находится на заоблачном уровне». Именно поэтому, по его словам, нужно начинать решать эту проблему, чтобы «от последствий недоедания» не страдали дети, и не умирали люди.

В 2020 году главной задачей ВПП Бисли считает обеспечение продовольствием 138 миллионов человек.

«Это крупнейшая гуманитарная операция в истории», — отметил он, уточнив, что для ее реализации нужно 4,9 миллиарда долларов в ближайшие шесть месяцев.

Такая сумма, по расчетам ВПП, необходима, чтобы продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в мире, по последним данным, составляет 23 млн 120 тыс. 216 человек, 15,7 млн пациентов вылечились.