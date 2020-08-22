Эксперт заявил, что без Лукашенко страну ждет судьба Югославии или Украины

Жители Латвии 17 августа узнали, что правительство республики решило выделить 150 тысяч евро (не говоря уже о 52 млн евро ЕС!) на поддержку гражданского общества в Белоруссии. Несмотря на то, что денег на повышение крошечных детских пособий, пенсий, зарплат педагогам и медикам у латвийских властей как всегда нет. Население продолжает нищать. Интересно, какую истерику устроила бы Латвия вместе с ЕС на весь «цивилизованный» западный свет, если бы Москва, например, направила хоть пару десятков тысяч евро в поддержку оппозиционных сил в Риге?

Об истинных целях вмешательства польско-балтийского квартета под управлением заокеанского дирижера во внутренние дела Белоруссии корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с депутатом сейма Латвии, членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янисом Адамсоном, в прошлом он — капитан первого ранга, командующий Госпогранслужбой ЛР и глава МВД республики.

Отметим, что собеседник ФАН во время службы на Дальнем Востоке командовал пограничным сторожевым кораблем (японские браконьеры прозвали его Капитаном Акулой за бескомпромиссность), был замначштаба части по разведке, замкомандира 2 учебного центра морских частей погранвойск Тихоокеанского пограничного округа. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Во время августовского путча 1991 года написал рапорт об увольнении из погранвойск СССР и уехал в Латвию. Нажил немало влиятельных врагов во время расследования дела о педофилии, в котором оказались замешаны высшие чиновники ЛР.

«Руководство КГБ Белоруссии должно было бы уйти в отставку…»

«Происходящее в Белоруссии можно толковать по-разному, но выборы президента состоялись, мне трудно представить, чтобы можно было подтасовать 80% голосов, отданных за Александра Лукашенко, — отмечает Янис Адамсонс. — Ну, 10-20%, но не 80».

Тем более, что Александр Григорьевич предлагал уже пересчитать голоса на любых участках, где, по мнению его оппонентов, происходили приписки, но оппозиция отказалась это делать, напоминает в беседе корреспондент ФАН.

«Конечно, это в их планы не входило, — замечает эксперт. — Ситуация была предсказуема, независимо от того, с каким счетом победил бы нынешний президент. Ведь изначально готовились к массовым беспорядкам. Потому что Беларусь как и Украина рассматривалась сороситами как территория, на которой надо было устроить беспорядки и хаос, чтобы потом добиться подобного и в России. Меня удивило другое — что спецслужбы Белоруссии в общем-то не сработали на достойном уровне, чтобы предотвратить все эти безобразия».

Зато сработали в другую сторону, устроив перед выборами цирк с задержанием якобы ЧВК «Вагнера» — россиян из охранных фирм, завербованных через Украину для мнимой охраны нефтеобъектов в Венесуэле. Как выяснилось позже, это была провокация СБУ и спецслужб США. Но ее невозможно было бы провести без помощи некоторых белорусских коллег.

«Эта операция также входила в сценарий по дестабилизации ситуации в Белоруссии, причем с четко выраженным антироссийским акцентом, — отмечает Янис Адамсонс. — Не думаю, что Лукашенко сознательно в этом участвовал, иначе бы парней не отпустили. По идее, руководство КГБ Белоруссии должно было бы уйти в отставку, что допустило такую грубую манипуляцию. Со временем, видимо, это и произойдет».

Почем «лучшая жизнь» для народа

Коллективному Западу, конечно, выгодно смещение Лукашенко, хотя среди оппозиции и нет значимых фигур, кто мог бы занять его пост, указывает эксперт.

«Мне в свое время приходилось встречаться с лидерами белорусской оппозиции, не нынешней, но очень похожей, которые так же не могли выдвинуть ни экономическую, ни идеологическую программы, рассказать о перспективе отношений с Россией и Евросоюзом», — приводит пример политик.

Он добавляет, что главный клич оппозиционеров — «Долой Лукашенко!» А что наступит потом, они абсолютно не представляют.

«А ведь большинство жителей Белоруссии в случае победы оппозиции ожидает та же участь, которую мы (Латвия и другие республики Советского Союза, за исключением лишь Белоруссии и до недавнего времени Украины. – Прим. ФАН) испытали на себе: разорение крупных предприятий, так как конкуренты Западу не нужны; массовая безработица, неустроенная молодежь, которая прежде задорно участвовала в митингах; разрушение социальной и экономической системы, обнищание населения, — перечисляет последствия ликвидации СССР Янис Адамсонс. — Белоруссию хотят так же разрушить, превратив в рынок сбыта, в поставщика дешевой, но квалифицированной рабочей силы для Европы. Чтобы не связываться с выходцами из Африки и Ближнего Востока, которые, как показала жизнь, предпочитают жить на пособия».

События в Минске и других городах схожи с происходящим в Гонконге, с выступлениями «желтых жилетов» во Франции, где протестующих подавляли куда более жестоко, чем в Белоруссии. Массовые беспорядки в США, где идет самая настоящая расовая гражданская война, тоже из этой серии, приводит примеры наш собеседник.

«Но что-то никто из лидеров Евросоюза не призывал и не призывает ввести санкции против Франции или США, не отправляет миллионы евро протестующим, — подчеркивает Янис Адамсонс. — Может, им напомнить, как быстренько свергли иракского лидера Саддама Хусейна, быстренько осудили и быстренько повесили? А главу Ливии Муаммара Каддафи — так и вообще убили самым страшным образом. Узнав об этом, высшие руководители США прямо визжали от счастья. В результате в Ираке и Ливии получили хаос, на чем отлично греют руки дирижеры тех событий».

«Объединение Белоруссии с Россией теперь, возможно, форсируют»

Собеседник ФАН заметил, что вывод Белоруссии из хаоса, в который ее усиленно пытаются загнать западные игроки, зависит во многом от будущих действий Лукашенко.

Но разве он не видел, что у него в стране много лет действуют всяческие НКО, поднимают голову националисты-русофобы? Он пытался понравиться Западу и в то же время дружить с Россией, но усидеть на двух стульях не получилось.

Картинка, в принципе, одинаковая: что в Белоруссии, что в Грузии, Армении, на Украине или в странах Северной Африки — везде действуют по одной методичке. Надо быть абсолютным дураком, чтобы этого не понимать, соглашается Янис Адамсонс.

«А президент Белоруссии заигрался, — отмечает собеседник. — Ведь, если принято решение о создании Союзного государства с Россией, так его и надо было создавать. Теперь в связи со всеми этими событиями объединение, возможно, форсируют. Западу, конечно, это очень не нравится. Та же Тихановская (Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии, набравшая 10% голосов на прошедших 9 августа выборах и выехавшая затем в Литву из-за опасений за свою жизнь и жизни своих детей. — Прим. ФАН) уже озвучила из Вильнюса позицию ее покровителей, которые, понятно, против Союзного государства».

Странно, что Евросоюз так взбеленился, хотя Белоруссия — не член ЕС, а наряду с Россией — участница ОДКБ и ЕАЭС, замечает в беседе корреспондент ФАН.

«А Югославия была членом Евросоюза, когда ее уничтожали? — риторически вопрошает наш собеседник. — Ведь именно Евросоюз принимал решение по Югославии, даже не США. Потому что Югославия была экономическим конкурентом ЕС и союзницей России. Поэтому и решено было ее раздробить, создав межрелигиозные и межнациональные очаги напряжения в ее регионах. Если Лукашенко сложит сейчас свои полномочия, поверив всяким заверениям западников, Белоруссию ожидает участь Югославии или Украины. Вспомним хотя бы судьбу Януковича (президент Украины Виктор Янукович, свергнутый со своего поста в результате февральского госпереворота 2014 года. — Прим. ФАН), подписавшего соглашение с оппозицией о досрочных выборах, за что ручались европейские лидеры. Уже через пару часиков после этого его скинули и никакие гарантии не помогли, он был вынужден бежать. Хотя, будучи президентом, он тоже лавировал между Западом и Россией».

Лавировал, лавировал да не вылавировал, напоминает корреспондент ФАН в беседе известную русскую скороговорку.

«Да, но Лукашенко — далеко не Янукович, не стоит забывать, сколько доброго сделал он для Белоруссии, сохранив промышленность, сельское хозяйство, бесплатные медицину и образование, социальные гарантии для разных слоев общества. Жаль, что так поздно он стал общаться с народом напрямую», — указал собеседник.

Мечты Варшавы о возрождении Речи Посполитой

Отметим, что мы сейчас наблюдаем финал игры вдолгую, когда на протяжении многих лет за кадром оставались семинары и конференции в Литве, устраиваемые для белорусских оппозиционеров, — не случайно же Тихановская бежала именно в Вильнюс. А в соседней Украине в тренировочных лагерях готовили для Белоруссии боевиков, в Польше — учили-науськивали молодежь и щедро раздавали карточки поляков в Белоруссии.

Интересы Вашингтона и Варшавы совпали, образовав новый Варшавский договор или, если угодно, пакт, обращаясь к событиям, предвосхитившим раздел Польши и Вторую мировую войну. Исторические параллели очевидны: Польша вновь пытается осуществить свой давний проект Intermarium («Междуморье») — создание конфедеративного государства во главе с Варшавой, куда входили бы республики Балтии, Белоруссия, Украина, Молдавия, Венгрия, Румыния, части территорий бывших Югославии и Чехословакии.

Продвигал этот проект возрожденной средневековой Речи Посполитой (от Балтики до Черного и Адриатического морей) ярый русофоб Юзеф Пилсудский, первый глава возрожденного Польского государства, основатель польской армии и маршал Польши. В этих своих устремлениях Пилсудский крепко дружил с вождем Третьего рейха Адольфом Гитлером, заключив с ним первым в Европе пакт о ненападении еще в январе 1934 года. Хотя теперь в Европе именно СССР той поры приравнивают к нацистской Германии и обвиняют в развязывании Второй мировой войны.

А ведь посол США в Берлине Уильям Додд сообщал в июне 1935 года (несмотря на смерть Пилсудского в марте того же года), что получил от высокопоставленных немецких чиновников информацию о том, что Германия в союзе с Польшей готовится к захвату балтийских государств и западных территорий СССР.

О тесных связях довоенной Польши с нацистской Германией свидетельствует хотя бы тот факт, что на похороны Пилсудского в Краков прибыла большая делегация из Германии по главе с рейхсмаршалом Германом Герингом, вторым лицом в рейхе, любившим прежде поохотиться в Беловежской пуще. А сам Гитлер устроил в соборе Святой Ядвиги в Берлине целый мистический перформанс: вместе с другими руководителями Третьего рейха скорбел у пустого гроба, накрытого польским флагом. А какие трогательные письма он написал президенту Польши и жене Пилсудского, объявив в Германии всенародный траур!

Курс Пилсудского на сотрудничество с нацистами и возрождение Польши продолжился и после Мюнхенского сговора 1938 года, когда Варшава вместе с Берлином (при полном попустительстве Франции и Великобритании) раздербанивали Чехословакию. Это и развязало Гитлеру руки для похода на Восток! Правда, как известно, первой поплатилась сама Польша, державшая запал и попавшая под раздачу. Так что параллели невольно напрашиваются. Жаль, что сейчас уроки истории Варшавой и другими лимитрофами, всячески обхаживающими войска НАТО и зазывающими их к себе, так безрассудно игнорируются.

НАТО пытается сомкнуть западное кольцо вокруг России

«Сам Трамп (Дональд Трамп, 45-й президент США. — Прим. ФАН) подобные интересы отдельных политиков Польши вряд ли поддерживает, он очень осторожно высказывается по поводу событий в Белоруссии, — замечает Янис Адамсонс. — Дирижирует этими идеями Сорос (американский миллиардер Джордж Сорос, финансовый спекулянт, создатель фонда Сороса — сеть организаций, дестабилизирующих ситуацию в различных странах. — Прим. ФАН) и поддерживаемые им демократы, т. е. так называемое «глубинное государство» Америки. Они уже создали у себя бардак, слепив из преступника героя (имеется в виду неоднократно судимый 46-летний Джордж Флойд, убитый полицейскими 25 мая 2020 во время ареста в Миннеаполисе и ставший сакральной жертвой для протестного движения Black Lives Matter, которое характеризуется массовыми беспорядками, мародерством и преступлениями. — Прим. ФАН), — когда сносят памятники и переименовывают улицы, что ни к чему хорошему не приводит. Мы это тоже у себя проходили».

А у жителей Белоруссии нет такого опыта, так что пусть послушают нас, посмотрят видеоматериалы в Интернете, чтобы ответить себе на вопрос, хотят ли они тех потрясений и хаоса, которые охватили США или их ближайших соседей, призывает собеседник ФАН.

Кроме того, Белоруссия сейчас — последняя бывшая советская республика, захватив которую НАТО сомкнет западное кольцо вокруг России. Военный альянс тогда может решиться на уничтожение ненавистной им русской державы, нанеся одновременно массированный ракетный удар, который сложно будет отразить. Планы такие у Пентагона были и есть, а Россия значится в списке первых врагов.

«Так США и ее сателлиты уже наносят массированные удары по экономике России, отбросив всякую маскировку и ведя самую настоящую экономическую войну, — замечает собеседник ФАН. — Вот ведь наказать Россию новыми санкциями собираются за мнимое вмешательство во внутренние дела… Белоруссии».

Тихановская должна была стать сакральной жертвой в Белоруссии

Военные учения нон-стоп у российских границ проводит именно НАТО, а не Россия где-нибудь в Мексике или на Кубе, грозя ядерными ударами по военным объектам на восточном побережье США. Зато имитацию ракетных ударов по Калининграду и Крыму американцы уже проводили. Их самолеты и корабли-разведчики так и крутятся у границ России, рискуя устроить непоправимое, скажем, столкновение тех же самолетов, когда будут жертвы, что может вызвать военный конфликт.

«Зачем боевые столкновения, когда можно организовать сбитие очередного гражданского самолета уже над территорией Белоруссии (намек на авиакатастрофу малайзийского Boeing рейса MH17 над воюющим Донбассом в 2014 году, когда погибли все находившиеся на борту лайнера 298 человек, в чем безосновательно до сих пор обвиняют ополченцев и Россию. — Прим. ФАН), — замечает военный эксперт. — Или провести какую-либо другую провокацию. Удивляюсь, как еще в Минске ограничились лишь одним погибшим, когда в Киеве целенаправленно часть людей на Майдане расстреляли, а большинство трупов собрали из разных мест и подвезли, чтобы воспеть потом героизм так называемой «небесной сотни».

По идее, сакральной жертвой в Белоруссии должна была стать Тихановская, которая успела уехать в Вильнюс. Тогда шума было бы куда больше. Но покушение на нее спецслужбы РБ смогли предотвратить, добавляет эксперт.

«А вот за неоправданную жестокость и превышение полномочий силовиков должен отвечать глава МВД республики. Необходимо расследование и актов жестокости против самих омоновцев, провокаций с распространением персональных данных правоохранителей, запугиваний их и членов их семей. Кроме того, не стоит игнорировать оппонентов, с ними надо разговаривать: если есть дельные мысли — назначать на должности, как, например, делает российский президент Владимир Путин», — резюмирует Янис Адамсонс.

Не допустить бандеровский сценарий

Протесты в Белоруссии обещает щедро спонсировать Евросоюз, выделив на это, напомним, 52 млн евро. Они наглым образом пытаются свергнуть нынешний режим, установив марионеточный, подконтрольный Западу. Точь-в-точь как на Украине. Целятся в Минск, а метят в Москву.

Таким образом, может быть нанесен сокрушительный удар по России в экономическом плане, политико-психологическом и военном, буквально ослепив страну, имеющую на территории Белоруссии важнейшие объекты — РЛС «Волга» и узел связи «Антей». С помощью них в Северной Атлантике и Норвежском море контролируются районы патрулирования американских и британских подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент», объекты НАТО в Европе, а также обеспечивается связь с атомными подлодками ВМФ РФ в Атлантическом, Индийском и части Тихого океанов.

И ничем, конечно, не удастся измерить разрыв духовных, родственных и дружеских связей между единым, в принципе, народом, который сейчас пытаются разделить и слепить из русских и белорусов врагов. Как это в какой-то мере удалось сотворить на Украине.