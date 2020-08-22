Врач рассказала, как восстановить волосы после летнего солнца

Москва, 22 августа. Врач-трихолог Юлия Галлямова рассказала, что даже самые ломкие волосы можно восстановить после летнего солнца. Нужно следовать простым правилам.

Жаркое солнце и морская вода негативно влияют на волосы. После такого стресса волосам нужны восстанавливающие маски и кондиционеры.

Галлямова советует покупать средства для волос, которые содержат «протеиновый» коктейль. Именно протеины наполнят структуру волоса и придадут ему прочность.

Если вы часто красите волосы, то лучше сделать это перед отпуском. После возвращения с курорта надо дать волосам немного «отдохнуть», передает «Пятый канал».

Трихолог советует чаще использовать солнцезащитные спреи для волос. А в домашних условиях можно делать укрепляющие маски и надевать шапочку для лучшего эффекта. Хорошо помогает «баня» — обертывание полотенцем.

Такие процедуры очень полезны. А если вам не хочется делать маски самим, можно купить готовую.

Эксперт считает, что народные рецепты самые лучшие. Для волос полезны масла макадамия, жожоба и оливковое. Их можно наносить на волосы и смывать через какое-то время, либо оставлять этот состав.

Масло лучше работает, если его подогрели до 40 градусов. Тогда оно придает волосам блеск, укрепляет их по всей длине. После такой процедуры вам не придется часто ходить в парикмахерскую, чтобы подрезать кончики.