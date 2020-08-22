53-летняя Лада Дэнс освоила танцы на пилоне

Москва, 22 августа. Певица Лада Дэнс заявила, что провела период самоизоляции с пользой. Она призналась, что за это время освоила пилон.

Артистка опубликовала в Instagram новый пост, в котором показала два снимка с пилоном. Как настоящая танцовщица, для pole dance она выбрала босоножки на шпильке и толстой платформе, а также броское и сексуальное платье длины мини с блестками.

«Я освоила пилон. Это красиво, изящно, но очень сложно. Пилон давался мне с большим трудом, но я справилась и достаточно быстро. Так что, если не будет работы, я уже знаю, чем займусь», — пошутила исполнительница.

Дэнс объяснила, что познакомилась с новой для себя хореографией не просто так — не за горами выход нового клипа.

«Для меня это очень значимое событие! Я несколько лет не радовала вас клипами, но все это время горела идеей нового видео. И сейчас мне сложно поверить, что это наконец случилось», — призналась она.

Поклонники певицы обрадовались выходу нового видео и признались, что с нетерпением ждут его. Они также похвалили любимую артистку за прекрасную внешность в 53 года.

«Очень ждем, Ладочка», — написал romalevenets1845. «Богиня красоты!» — заявил sergey_koroliov7506. «Такая молодец», — похвалила певицу oksgolushkova_straziki.

Однако некоторые подписчики оказались удивлены новостью артистки и сочли, что Дэнс в ее возрасте не стоило снимать столь провокационный клип.

«Старушка на пилоне?!» — удивилась svetlanalebedeva857. «Жалкая пародия на Джей Ло. Давно смешно», — высказалась dfhzpfvjnf2007.

В марте Дэнс уже рассказывала поклонникам, что учится танцевать на пилоне. Тогда она была в начале пути, но уже делилась кадрами с тренировок.