Бледанс рассказала о плюсах 50-летнего возраста

Москва, 22 августа. Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала, как сделать возраст своим главным помощником и партнером. По словам 51-летней звезды, многие женщины пытаются обманывать время, а вместо этого с ним нужно дружить.

Себя Бледанс считает женщиной без возраста. По ее словам, она никогда не считала прожитые годы и не соотносила с ними свое состояние и внешность. Теледива призналась, что сейчас чувствует себя более привлекательной, чем в 30 лет.

«У меня сейчас намного больше мужского внимания, и я все также вхожу в список самых сексуальных женщин России», — подчеркнула она.

Предвосхищая возможные возражения подписчиков о морщинах и лишних килограммах, которые настигают с возрастом, Бледанс заявила, что зато только с возрастом к женщинам приходит ощущение собственной̆ ценности, значимости и зрелости.

«Это состояние притягивает мужчин, это состояние притягивает изобилие и любовь в нашу жизнь», — уверена она.

В комментариях фолловеры назвали Бледанс «примером для подражания многим женщинам!»

«Вы большая молодец! Сколько образов, нарядов, фантазии. Всем бы так шикарно выглядеть», «Вам пора создавать школу для женщин», — написали подписчики.

Ранее Бледанс рассказала в Instagram о причинах развода с мужем. По ее словам, виной всему было слишком пристальное внимание прессы. Однако, как отмечает «Утро.ру», пользователи ей не поверили.