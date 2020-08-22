Пилот ВВС США проиграл в воздушном бою искусственному интеллекту

Вашингтон, 22 августа. Системы искусственного интеллекта (ИИ) одержали победу над человеком в виртуальном бою истребителей F-16 Viper в США. Об этом пишет Breaking Defense.

Состязание проводилось в рамках соревнования AlphaDogfight Trials. В нем участвовали два противника: виртуальный «летчик» F-16 и реальный пилот-инструктор ВВС США, который управлял такой же моделью истребителя. Последний проиграл.

Как уточняет СМИ, победившую пилота систему ИИ создала компания Heron Systems, ее штат насчитывает только 30 человек. Всего в AlphaDogfight Trials участвовали восемь компаний. Второе место заняла крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

«Военное обозрение» со ссылкой на The Drive уточняет, что турнир с имитацией воздушного боя стал кульминацией усилий, которые предпринимались Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в рамках начатого год назад проекта изучения возможностей автоматизации и использования искусственного интеллекта в боях «воздух — воздух».

Это состязание завершило серию мероприятий, начавшихся еще в ноябре 2019 года. В DARPA считают, что мероприятие позволит зарядить энергией участников и расширить базу разработчиков «искусственного интеллекта» для программы кросс-платформенного программного обеспечения промежуточного уровня (ACE).

По мнению полковника ВВС США Дэниэла Яворсека, подобные бои важны, хотя и маловероятны в будущем.

«Несмотря на то, что такие воздушные бои менее вероятны в будущем, потребность в способности справляться с подобными ситуациями никуда не денется», — сказал он журналистам.

Это лето стало для пилотов США далеко не самым удачным. Только за первые два месяца потерпели крушение семь американских истребителей. Рухнувшие самолеты состояли на вооружении и в Военно-морских силах, и в ВВС. Среди них были три истребителя-невидимки пятого поколения, включая F-35A и F-22 Raptor, а также палубный истребитель Boeing F-18F Super Hornet и истребители четвертого поколения F-15C и F-16C.

Аналитики военного журнала Military Watch попытались разобраться в причинах череды трагедий.