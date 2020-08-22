Историк рассказал, как США наживались на помощи СССР по ленд-лизу

Москва, 22 августа. СССР даже в самые тяжелые годы Второй мировой войны исправно платил США за помощь по ленд-лизу. Причем отдавал золотом и природными ресурсами, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Общая сумма американской помощи Советскому Союзу составила 11 млрд долларов, но уже после окончания войны Штаты предъявили Москве счет еще на 2,6 млрд долларов. По словам Мягкова, СССР просил продлить программу для ускорения восстановления разрушенной страны, но Вашингтон потребовал сначала оплатить чек. Причем остальным странам-участникам программы США долг простили.

Мягков отметил, что многие американские историки просто закрывают глаза на то, что именно СССР нес главное бремя во Второй мировой войне, и пишут об «арсенале демократии» в лице Америки или материальном «пуле», которые внесли Штаты в военные действия.

«Но Красная армия оттягивала на себя три четверти всей вражеской силы, проливала кровь, и мне кажется аморальным сравнивать поставки техники, различных товаров с жизнью солдат», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, ленд-лиз мог бы и не потребоваться СССР, если бы американцы открыли второй фронт раньше, в 1942 году.

Для США, как отметил Мягков, Вторая мировая война, была прибыльным делом. Некоторые американцы называли ее good war («хорошая война»). И это понятно. По словам историка, во многом благодаря Второй мировой, в том числе ленд-лизу, американцы преодолели последствия Великой депрессии.

Мягков отметил, что Штаты тщательно фиксировали всю отправленную помощь СССР, вплоть до каждой пуговицы.

«Например, задокументировано, что в СССР союзники отправили 257 723 498 пуговиц. В целом же ленд-лиз — лишь малая толика того, что Советский Союз изготавливал сам», — отметил эксперт.

Историк добавил, ленд-лиз, конечно, был важен, особенно продовольственный, но важно помнить, что основную продукцию для фронта производили именно советские рабочие и крестьяне.

После войны США потребовали, чтобы Советский Союз, потерявший десятки миллионов граждан, выплатил еще 2,6 миллиарда долларов. Затем сумму снизили до 1,3 миллиарда с 2,3 процента годовых.

Иосиф Сталин эти требования отверг, заявив, что «СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью».

Но спустя годы этот вопрос подняли снова. В 1972 году стороны сошлись на сумме 722 млн долларов в рассрочку до 2001 года. Из этих денег СССР отдал только 48 млн и прекратил транши после принятия поправки Джексона – Вэника, которая ограничивали торговлю Советского Союза и ряда других государств.

После того, как СССР перестал существовать, все долги перешли к России, и задолженность по ленд-лизу разделили между участниками Парижского клуба. С этой организацией РФ рассчиталась в 2006 году.