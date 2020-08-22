Вассерман высказался о возможности переговоров РФ с оппозицией Белоруссии

Москва, 22 августа. России нет смысла проводить переговоры с белорусской оппозицией, поскольку члены ее координационного совета придерживаются антироссийских взглядов. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» рассказал публицист Анатолий Вассерман.

Ранее в Координационном совете белорусской оппозиции опровергли обвинения в том, что их политика направлена на разрыв отношений с РФ. Они выразили готовность контактировать с Москвой.

«Если посмотреть на состав самопровозглашенного совета (именно самопровозглашенного, поскольку ни один из его членов не имеет никаких полномочий ни от каких организаций) и вспомнить, что эти же люди этими же ртами говорили раньше, то боюсь, что найти хоть у одного из них хоть одно доброе слово в отношении русских (все равно, идет ли речь о большинстве населения РФ или Белоруссии) крайне трудно», — говорит Вассерман.

Как подчеркивает публицист, даже если сейчас белорусские оппозиционеры не говорят ничего плохого в адрес Москвы, то их предыдущие слова и деятельность однозначно указывают, куда «они намерены тянуть за собой страну». Вассерман отметил, что данное направление не устроит никого из людей, способных думать, ни в РФ, ни в Белоруссии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что члены руководства ОАО «Гродно Азот» получили сообщения с угрозами расправы за отказ участвовать в забастовке. Вечером 20 августа на телефонные номера сотрудников поступили сообщения, в которых их назвали «врагами народа», а также угрожали убийством.

Старшее и молодое поколение в Белоруссии по-разному относится к Александру Лукашенко. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, старшее и молодое поколение в Белоруссии говорят на разных языках, апеллируют к разным ценностям и мыслят несхожими категориями.