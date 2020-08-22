Россиянам с пятью детьми предложили предоставлять автомобили

Москва, 22 августа. Российские семьи, в которых родился пятый ребенок, должны получать семиместные отечественные автомобили за счет федеральных средств, считает депутат Госдумы Иван Сухарев.

Соответствующие предложение парламентарий направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. В своем обращении Сухарев уточнил, что автомобиль должен предоставляться вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет, сообщает телеканал RT.

Сухарев подчеркнул, что поддержка многодетных семей должна быть в списке приоритетных задач государства. Одной из очевидных нужд для таких семей, по его словам, как раз является личное транспортное средство. Но далеко не все могут его себе позволить, ведь значительные средства уходят на воспитание и развитие детей.

Ранее в правительство было направлено предложение увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Автором инициативы стала председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец.