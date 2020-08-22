Дочь Ефремова обрадовалась увольнению адвоката отца

Москва, 22 августа. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала у себя в Twitter решение отца уволить адвоката Эльмана Пашаева.

«Ну наконец-то, гспд (Господи. — Прим. ФАН)», — написала девушка.

Напомним, ранее стало известно, что обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов уволил своего адвоката Эльмана Пашаева. При этом артист не стал полностью отказываться от услуг юриста, сделав его своим консультантом. Ефремов заявил, что на роль адвоката найдет кого-нибудь «посильнее».

Ранее Эльман Пашаев пообещал, что «не бросит» Ефремова, пока тот не выберет себе нового представителя для суда. Актер до этого заявлял, что к его адвокатам все относятся изначально предвзято. Эту точку зрения разделяет и сам Пашаев. По его словам, его долго уговаривали взять дело Ефремова, но он долго не соглашался из-за повышенного резонанса.

Актер Никита Джигурда заявлял, что Ефремов сделал правильный ход, переназначив Пашаева своим консультантом. Джигурда назвал Пашаева «великим юристом» и выразил уверенность, что Ефремову удастся выиграть дело.

Ефремов спровоцировал ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Также в анализах Ефремова были обнаружены следы наркотиков.