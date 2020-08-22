Россиянам рассказали, в каком случае могут отобрать подаренную квартиру

Москва, 22 августа. У гражданина России могут отобрать жилплощадь в случае, если в дарственной на нее есть ошибки, или если документ нарушает законодательство страны, пишет «Российская газета».

«Нельзя просто взять и передать документы на недвижимость — это не будет считаться сделкой. Если вы не заключили договор в письменной форме — сделка считается недействительной. То же самое касается и регистрации договора», — комментируют эксперты.

Отмечается, что сам даритель может через суд аннулировать договор. Например, если новый собственник небрежно обращается с имуществом: устраивает пожары, портит имущество и т. д. Также издание приводит примеры, когда дарителю или его близким угрожали при оформлении сделки.

В Федеральной кадастровой палате объяснили, кто не может принимать недвижимость в подарок. Действие дарственной не распространяется на госслужащих и сотрудников Центробанка РФ. Заключать между собой дарственные запрещено и коммерческим организациям.

Ранее RT сообщало, что после выхода страны из самоизоляции спрос на покупку недвижимости вырос более чем на треть. Согласно данным «Авито-Недвижимость», в период с мая по июль в России вырос спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов РФ Андрей Власс в эфире Медиагруппы «Патриот» отмечал, что банкротство — последняя возможность заемщика избавиться от непосильного кредита, но прибегать к нему следует только в безвыходной ситуации.