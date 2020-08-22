Украинская разведка «воспользовалась» затопленной станцией «Мир»

Москва, 22 августа. Служба внешней разведки (СВР) Украины продемонстрировала в Facebook первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион «передает» секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию «Мир».

Видеозапись длится более трех минут и называется «Украинский 007». По сюжету украинский шпион выполняет за рубежом задание по передаче файлов. За ним охотятся бородатые мужчины, однако разведчику удается передать информацию и сбежать после погони и драки.

Для передачи секретных данных используется сделанный с помощью компьютерной графики «спутник», который подозрительно похож на очертания станции «Мир» с пристыкованным кораблем «Союз». Орбитальный комплекс эксплуатировался с 1986-го по 2000 год, после чего был затоплен в океане.

«Посмотрев этот «шедевр», остается один вопрос — вы действительно себе это так представляете? Не позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. «Агент» на видео «спалился» десятки раз», — пишет в комментариях Мирослав Макс. «Надеюсь это снимали не за счет бюджета? Надеюсь сами сбросились на это…» — написал Виталий Фон Клим.

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