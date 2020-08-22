Идиологи прогресса используют Netflix для легализации педофилии. Колонка Голоса Мордора

Когда кто-то говорит про «окна Овертона», адепты безграничной свободы и ценностей современной «цивилизации» высокомерно морщат свои милые носики. Мол, ну что за чушь вы несете? Это просто раскрепощение человека, прогресс, движение вперед. В этом нет ничего плохого, так как это естественный ход развития человечества. А вот вы – сторонники традиционной семьи и прочих заплесневевших вещей – жуткие мракобесы, которые тянут цивилизацию назад, в бездну средневековья.

Сейчас стали нормальными вещи, о которых люди стеснялись говорить еще каких-то тридцать лет назад. Более того – однополая любовь не только перестала быть каким-то моральным табу, но превратилась в некий усиленно продвигаемый тренд. Гляньте хотя бы практически любой современный голливудский сериал – там обязательно будет парочка геев, или лесбиянок, причем обязательно в положительном образе, а как же иначе? В школах детям с юного возраста рассказывают об однополой любви, порой даже с картинками. Детская психика – штука очень тонкая, но конструкторам прекрасного будущего на это наплевать. Дети начинают думать невесть что: мальчики – что они девочки, девочки – что они мальчики. Им делают операции по смене пола, а когда с возрастом мозги становятся на место и приходит осознание своего пола в соответствии с биологией – что-то менять уже поздно. Остается жизнь в мучениях, осознавая себя уродом. Уже есть случаи, когда такой жизни выбирают альтернативу – самоубийство.

В толерантности и равных правах, на самом деле, нет ничего плохого. Да, все люди равны и все имеют право жить так, как им хочется. И любить так, как им хочется. С одним но. Если все это не нарушает права и свободы других людей. А особенно – детей. Но добрались уже и до них. В последнее время в западных странах прогремела целая череда жутких педофильских скандалов. Джеффри Эпштейн, берлинский эксперимент по усыновлению педофилами детей сирот, католическая церковь. Вроде бы все это осуждается и порицается обществом. Но в то же время во многих странах стоят уже на пороге создания политических партий, откровенно лоббирующих интересы педофилов, а некоторые существующие партии, причем достаточно влиятельные, занимаются этим уже сейчас. Как оказалось, сообщество педофилов достаточно сильно, богато и влиятельно и у него немало союзников. А значит, пора начинать процесс по легализации педофилии.

А какая легализация без открытой дискуссии в обществе? С этого все и начинается. Для того, чтобы дискуссию запустить, неплохо создать какой-нибудь яркий медиапродукт, который эту самую дискуссию запустит. И тут на помощь приходит стриминговый сервис Netflix, который и сам сейчас создает сериалы, причем стоит признать – очень неплохие. Компания запускает в показ новый сериал под названием «Cuties». Краткое описание от Netflix: «В ленте рассказывают о девочке по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя «Милашками». Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям». Вот вроде бы ничего страшного. Дети, которые хотят вырваться из закоснелости и мракобесия старого мира, живущего по проклятым консервативным законам. Вперед, к свету и прогрессу.

Но танец, о котором идет речь – тверк, а образы девочек в сериале – использование взрослой сексуальности на детях. Во всем – одежда, макияж, поведение. Все очень откровенно и неприкрыто. Просто рай для педофилов. Раньше они искали подобное в Сети, опасаясь быть пойманными полицией, а тут все легально, за очень небольшую денежку, что платишь за подписку. И самое главное – общество забурлит. Начнут обсуждать, дискутировать. И найдется кто-то особенно прогрессивный, который заявит о том, что подавлять детскую сексуальность – это насилие над детьми, которое ломает их неокрепшую психику. И вообще возраст согласия пора если и не отменять совсем, то значительно снижать, дети вполне могут быть сами ответственны за свои поступки. И у таких идеологов обязательно найдутся последователи. Да и деньги найдутся, причем очень большие. Помните, какие клиенты были у Джеффри Эпштейна? Кто-то так боялся огласки их имен, что Джеффри благополучно повесился у себя в тюремной камере, аккурат в тот день, когда были отключены камеры видеонаблюдения.

Но радует то, что мир еще не окончательно сошел с ума. Сейчас поднимается огромная волна негодования и противодействия тому, чтобы этот сериал появился на экранах. Люди пишут статьи, посты в социальных сетях, подписывают петиции. Но по большому счету это уже не важно. Процесс запущен, а остальное – дело времени и работы грамотных специалистов по пропаганде. Они могут своего добиться. И вот тогда встанет вопрос, а что за следующий подарок, который они готовят всему миру под маркой прогресса? Может каннибализм?