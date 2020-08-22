Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Москва, 22 августа. Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России провели учебные полеты в стратосфере на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31. Видео появилось на сайте телеканала «Звезда».

На записи показаны взлет, набор высоты и полет в стратосфере. Видео снято из кабины пилота.

Полеты проводили летчики пермского истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в рамках летно-тактических учений.

Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 полностью сделан из титанового сплава и способен развивать скорость до 3500 км/ч. Самолет имеет на вооружении ракеты Р-37, поражающие цель на расстоянии до 400 километров и достигающие гиперзвуковой скорости до 6 махов.

Истребитель предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на больших, средних, малых и предельно малых высотах, в простых и сложных метеоусловиях, а также при применении противником пассивных и активных радиолокационных помех.

Ранее электронная версия газеты «Известия» сообщила, что в России прошли учения на высоте около 20 тысяч метров. Летчики использовали для преодоления перегрузок специальный костюм, который выравнивает возникающую разницу в давлении. Самолет поднялся на заданную высоту на скорости 2,5 тыс. км/ч. Всего в учениях было задействовано 11 высотных истребителей МиГ-31.