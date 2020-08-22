Кардиолог предупредил о страшных последствиях слишком долгого сна

Москва, 22 августа. Пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. При недосыпе страдает сердце, а при чрезмерно продолжительном сне есть риск получить слабоумие. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

Как отмечает специалист, в молодости недосып довольно легко компенсируется, но для пожилых людей здоровый сон — это жизненная необходимость.

«У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов», — говорит кардиолог.

Он подчеркнул, что от этого будут страдать мозг, сердце, печень и желудок. При этом он призвал не спать дольше положенного времени.

«Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию», — отметил в интервью радио Sputnik Владимир Хорошев.

Ранее Хорошев подчеркивал, что сидячая поза — самая невыгодная для здоровья человека и эффективности его труда. Длительное времяпровождение в сидячем положении приводит к замедлению кровотока, что в свою очередь провоцирует нарастание атеросклеротических изменений в артериях. Это чревато поражением артериального русла нижних конечностей.