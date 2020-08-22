Эксперт назвал причины появления эха в телефоне

Москва, 22 августа. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков назвал несколько причин появления эха во время разговора по телефону. О том, что виляет на качество связи, эксперт рассказал агентству «Прайм».

По словам Кускова, к ухудшению качества передачи могут привести достаточное расстояние от базовой станции, плохое соединение с ней или слишком большое количество пользователей.

«Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон», — подчеркнул эксперт.

Об ухудшении качества передачи голосовой услуги помимо эха говорят такие показатели, как получение звука с задержкой и «железный» голос.

Кусков отметил, что в идеальном варианте коэффициент качества голосовой связи должен быть ближе к пятерке. В конце прошлого года по итогам тестирования в Москве большинство операторов оказались на уровне четырех баллов. Такой результат гендиректор TelecomDaily назвал «очень хорошим».

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что многие пользователи забывают о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов. Он отметил, что нельзя класть один телефон на другой, так как радиосигналы в конкретной точке будут присутствовать в большом количестве, что вредно для находящихся вблизи людей.