ВСУ будут закупать аналог советских минометов «по цене натовских»

Киев, 22 августа. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) определил необходимость закупки минометов болгарского производства ЭМ-120, которые являются аналогом советских минометов 2Б11. Соответствующее сообщение размещено на сайте Министерства обороны Украины.

«Генштаб ВС Украины в условиях необходимости в закупке минометов калибра 120 мм определил закупку минометов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО имеет номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000 -8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины», — говорится в сообщении.

Автор украинского Telegram-канала «Черговий ООС» отметил, что решение об отказе от миномета «Молот» принято на основании анализа «негативного опыта закупки и использования». После завершения работ по устранению недостатков ВСУ снова смогут закупать минометы украинского производства, отмечает автор.

«А пока — будем закупать советские болгарские минометы по цене натовских», — с иронией отметил «Черговий ООС».

Весной разрыв нового украинского миномета «Молот» привел к гибели военнослужащего ВСУ, трое получили ранения. По данным Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), разрыв канала ствола 120-миллиметрового миномета произошел при попытке обстрела западной окраины Донецка.