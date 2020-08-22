Москва, 22 августа. Никита Пресняков рассказал о своей борьбе с коронавирусом. Как отмечает сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, среди «прелестей» COVID-19 у него был страшный кашель.

Пресняков записал видеообращение в Instagram по просьбе своих друзей. Он решил развеять убеждения скептиков в том, что коронавирус — выдуманная болезнь. По его словам, симптомы заболевания у него возникли буквально за полчаса-час. Он отдыхал на даче с друзьями и перед сном у него начался страшный кашель.

«Причем такой мокрый, неприятный, ужасный кашель», — говорит Никита Пресняков.

Симптомы точно совпадали с COVID-19. Молодой человек позвонил уже разъехавшимся друзьям, чтобы их предупредить. Позже анализы показали, что они все инфицированы коронавирусом. Однако течение болезни проходило у них гораздо легче, чем у Преснякова. Он проконсультировался с врачом и начали пить выписанные им антибиотики.

«Насколько удивительно работает этот вирус! Я пролежал день с 39, а на следующий день все резко спало и нормализовалось до 36,9. Я быстро пошел на поправку», — говорит Никита Пресняков.

Тем не менее компьютерная томография показала поражение легких. Преснякову пришлось продолжить пить лекарства и сидеть на карантине.

«Суть в том, что эта бяка очень неприятная. Даже если это легкая форма, то это образно месяц у вас может выпасть из жизни именно этим карантином и побочными эффектами», — предупредил молодой музыкант.

В мае поклонники Аллы Пугачевой осудили ее за поддержку внука Никиты Преснякова. Она поделилась в своем Instagram клипом на новую песню «Тень», который Никита снял вместе с Женей Мильковским из группы «Нервы». Одна из подписчиц резко осадила звезду, упрекнув в том, что она «продвигает» Никиту, вместо того, чтобы людей «по-человечески с Праздником Победы поздравить».