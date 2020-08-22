Пригожин сфотографировал Валерию в купальнике на гальке

Москва, 22 августа. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился фотографиями супруги, певицы Валерии в бикини. Снимки он опубликовал в соцсети Instagram.

На фото исполнительница в голубом купальнике лежит на галечном пляже.Продюсер намекнул, что сфотографировал звезду, пока она спала.

«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме», — отметил Пригожин в подписи к фотографии.

Поклонники восхитились фигурой 52-летней звезды.

«Молодец следит за фигурой», «В супер-форме», «Иосиф. Супруга в хорошей форме. Береги ее Старичок», «очень красивая, фигура просто [огонь]», — писали комментаторы.

Однако многие пользователи отмечали, что фотографии явно постановочные, и спать в такой позе на гальке невозможно.

«Не поверю никогда, что уснула на этих камнях», «Уж конечно «уснула»!!! Позирует и очень старается!!!», «Ага спит, и руки на каждом кадре по-разному держит», «И как можно так спокойно лежать на булыжниках?», «На горячих камнях разве можно уснуть?» — возмущались подписчики.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что давно пошел бы в политику, если бы это обстоятельство не разрушило его брак. По его словам, Валерия хочет заниматься исключительно музыкой и держаться в стороне от других сфер. Стремление Валерии абстрагироваться от политики распространяется и на других членов ее семьи, в том числе на мужа.

«Я бы сам давно пошел в политику, но Валерия мне сказала: «Если ты туда пойдешь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!» Поэтому я туда и не иду», — констатировал супруг артистки.