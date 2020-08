Две пассажирки самолета подрались из-за медицинской маски в США

Вашингтон, 22 августа. Две женщины подрались на борту самолета авиакомпании American Airlines в США. Видеозапись конфликта опубликовала в микроблоге Twitter пользователь Карин Росс.

Самолет должен был вылететь из Лас-Вегаса в город Шарлотт (штат Северная Каролина). Драка вспыхнула из-за того, что одна из участниц потасовки была без медицинской маски.

По словам очевидцев, зачинщица конфликта отказалась надевать медицинскую маску, после чего ее попросили выйти из салона. Однако сделать это женщина тоже отказалась. Бортпроводница попыталась решить конфликт, но в это время возмущаться поведением пассажирки начала дама на соседнем кресле.

Как именно развивался диалог, не сообщается. Тем не менее, на представленных кадрах видно, что разговор на повышенных тонах закончился кулачным боем. В какой-то момент женщины упали на кресло, но, судя по записи, победа осталась за пассажиркой с медицинской маской на лице.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today....So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf