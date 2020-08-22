Тела двух девочек обнаружили в затопленном котловане в Забайкалье

Москва, 22 августа. Тела двух девочек обнаружили в затопленном строительном котловане в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Тела обнаружили в поселке Антипиха. По предварительной информации, котлован после добычи стройматериалов оставила строительная компания.

Прокуратура начала проверку по факту гибели двоих несовершеннолетних. Ведомство выясняет, законно ли появился котлован и соблюдалась ли требования безопасности при проведении работ по рекультивации земель. Кроме того, прокуратура собирается установить обстоятельства жизни и воспитания погибших девочек.

Ранее тела мужчины и девушки вынесло на берег бухты в Хасанском районе Приморья. Очевидцы попытались оказать им медицинскую помощь, однако безуспешно.