Названо самое опасное для грибников место в лесу

Москва, 22 августа. Спасатели МЧС предупредили россиян о наиболее опасных для грибников местах в лесу, а также дали советы по подготовке безопасной лесной прогулки.

В первую очередь спасатели настоятельно рекомендуют обязательно сообщать родным и близким, по какому маршруту в лесу вы собираетесь идти. Перед поездкой стоит также посмотреть прогноз погоды, а если ожидается дождь, гроза или шквалистый ветер, стоит отказаться от похода за грибами.

«Обязательно возьмите заряженный мобильный телефон, для того чтобы вызвать спасателей по телефону 101 или 112, если потеряетесь», — предупреждают специалисты.

Если поход будет по трудному маршруту (к примеру, сплав по реке или через горы), имеет смысл зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС, заполнив онлайн-заявку, передает РИА Новости.

Самую большую опасность в лесу представляют болота. Передвигаясь по болоту, силы тратятся быстрее, а скорость крайне низкая. Ночью риски возрастают в разы. Необходимо избегать любых участков болот, на которых нет деревьев и кустов.

Для страховки спасатели советуют найти крепкую и легкую палку.

«Она должна быть выше вас (на два-три метра метра) и не ломаться при ударе о землю. Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками», — дали рекомендации специалисты.

Ранее эксперт объяснил, чем опасен песок на пляжах и реках. По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, песок, который находится на пляжах, является наиболее благоприятной средой для распространения различных бактерий. Этому также способствует отсутствие дезинфекции. На глубине всего 5-6 сантиметров становится весьма благоприятной средой для размножения бактерий, которые распространяют возбудителей грибковых инфекций.

Также в песке могут обитать глисты, различные бактерии и патогенные грибы, споры которых могут проникать в ступни человека, размокшие после купания.