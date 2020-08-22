Российский крейсер назвали самым мощным кораблем в мире

Москва, 22 августа. После модернизации российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым мощным в мире надводным военным кораблем. Такое мнение выразил эксперт журнала Forbes Г. И. Саттон.

По словам автора статьи, по размерам крейсер сопоставим с линейными кораблями США типа Iowa, но по «концепции и вооружению» превосходит их.

«С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире», — считает Саттон.

Аналитик отмечает, что «Адмирал Нахимов» оснащен прозванными «убийцами авианосцев» сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит», ракетами 9К33 «Оса» и комплексами ПВО С-300. Этот арсенал автор публикации назвал «невероятным».

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» назывался «Калинин» до 1992 года. Строительство судна началось на Балтийском судостроительном заводе 17 мая 1983 года. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года. Боевой состав ВМФ крейсер пополнил 30 декабря 1988 года.

Президент России Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что усиление Военно-морского флота страны, в том числе, будет достигаться за счет внедрения новейших систем вооружений, сообщает RT. Речь, в частности, идет о беспилотных подводных аппаратах и гиперзвуковых ударных комплексах.