Названы вещи, которые нельзя держать рядом с телефоном

Москва, 22 августа. Многие пользователи забывают о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов. Об этом в беседе с информационным агентством «Прайм» заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Он отметил, что нельзя класть один телефон на другой, так как радиосигналы в конкретной точке будут присутствовать в большом количестве, что вредно для находящихся вблизи людей.

«Также рядом с телефоном или в обложку его чехла нельзя класть банковскую карту, так как срок ее службы значительно уменьшится из-за радиочастотного излучения», — говорит Тимофеев.

Специалист также не советует носить телефон в сумке рядом с косметичкой. По его словам, многие упаковки, например, от помад для губ, закрываются на магнит, что может повлиять на соединение и сигнал мобильного телефона.

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