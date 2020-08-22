США опасаются за свою экономику из-за импорта российских труб

Вашингтон, 21 августа. Федеральная комиссия по международной торговле США заявила об ущербе для экономики страны от импорта бесшовных труб из России, а также из ряда иных стран. Специалисты впоследствии могут ввести дополнительные пошлины на этот товар.

Специалисты Комиссии обнаружили «обоснованные свидетельства», показывающие, что промышленности США нанесен материальный ущерб в связи с импортом в страну бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Республики Корея и Чехии, передает ТАСС. Причиной «ущерба» значится то, что данные изделия «продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются правительствами Кореи и России».

По данному факту комиссия проводит расследование, которое должно завершиться до 1 октября. После этого предполагается, что будут введены компенсирующие пошлины на эту продукцию, а к 15 декабря — антидемпинговые пошлины.

Комиссия приступила к расследованию в июле после жалобы компании Vallourec Star, чье предприятие находится в штате Техас, передает «Царьград».

Отметим, в начале апреля сообщалось, что США могут ввести пошлины против России из-за нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины могут быть введены, если Москва и Эр-Рияд не предпримут мер по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

«Пошлины принесли нашей стране невероятное количество денег. Я применил их в отношении Китая и других стран», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что считает правомерным вводить пошлины в отношении других государств, поскольку те «вводят пошлины в отношении нас».

Напомним, о торговой войне между США и Китаем эксперты заговорили после вступления в силу в июле 2018 года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон тогда ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд долларов в год. Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР. В январе США и Китай, спустя 13 раундов переговоров, подписали первый пакет в рамках соглашения по торговле.